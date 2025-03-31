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الإثنين 31 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. ننشر الهيكل التنظيمي الجديد للشعب الجمهوري بالمنيا

محمد ابو حتة
محمد ابو حتة
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أعلن حزب الشعب الجمهوري الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالمنيا بقيادة محمد عبد المحسن حتة أمينا للحزب بالمنيا ومحمد شوقي زهدي أمينا للتنظيم وكلا من النائب  مصطفي خالد وعبد الرحمن ابو حسانين وخالد محمد حسن وجون بشري وهاني مطير  وعصام رفعت ورامي رفيق ومروة محمد وعمرو محمود أمناء مساعدين. 

 من جانبه قال محمد عبد المحسن حتة أمين الحزب بالمنيا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادات الحزب المركزية على إصدار القرار التنظيمي الخاص بالهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بمحافظة المنيا، والمراكز والأقسام.

أضاف أبو حتة نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الحزب، والعمل بجد للتخفيف من الأعباء التي يواجهها المواطنون البسطاء، ودعم المبادرات الوطنية التي تنفذها الدولة داخل المحافظة.

ومن جانبه قال محمد شوقي زهدي أمين التنظيم نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادات الحزب المركزية على إصدار القرار التنظيمي الخاص بالهيكل التنظيمي لأمانة الحزب.

وأضاف محمد شوقي  أمين التنظيم وتلتزم الأمانة برعاية النشء والشباب، وترسيخ مبادئ الولاء والانتماء في نفوسهم، لحمايتهم من التأثر بالأفكار الهدامة التي تستهدف زعزعة استقرار المجتمع.

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