بنك مصر يتصدر قائمة الإعلانات الأكثر تفاعلًا في رمضان 2025

حصل إعلان بنك مصر "مذهل - مدهش" على لقب أكثر حملة بنكية مفضلة لدى الجمهور، وفقًا لتقرير مؤشر رمضان الإعلامي لعام 2025 الذي أعدته AIM Technologies.

وقد تصدر الإعلان قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب عالميًا لمدة يومين متتاليين، محققًا المركز الأول على منصات أنغامي في مصر والعالم العربي.

وفقا للدراسة التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي وتحليل بيانات من 3,000 مشارك، سجل إعلان بنك مصر نسبة تفاعل عالية مع الجمهور، حيث أعرب 61% من المشاركين عن حماسهم لمشاهدته، ليحتل المرتبة الثانية بعد إعلان فودافون.

تؤكد هذه النتائج على النجاح الكبير للاستراتيجيات التسويقية لبنك مصر وقدرته الفائقة على التفاعل مع الجمهور خلال شهر رمضان، مما يعكس تأثيره العميق في الموسم الرمضاني 2025.

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