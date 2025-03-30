عواصف جليدية تقطع الكهرباء في ميشيغان وويسكونسن وتحذيرات من طقس قاسٍ في تينيسي



تسبّبت الأمطار المتجمدة في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء في ولايتي ميشيغان وويسكونسن، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف، اليوم الأحد، في منطقة البحيرات العظمى العليا. وفي الوقت نفسه، حذر خبراء الأرصاد من اقتراب طقس شديد قد يضرب ولاية تينيسي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية أن الرياح قد تتجاوز سرعتها 70 ميلاً في الساعة (112 كيلومتراً في الساعة) في وسط تينيسي، مع احتمال وقوع أعاصير وهطول البَرَد بحجم يصل إلى بوصتين (5 سنتيمترات) خلال ليلة الأحد.

ونبّه خبراء الأرصاد عبر منصة "إكس" السكان إلى ضرورة تجهيز أماكن آمنة تحسباً لأي طارئ. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 200 ألف حالة انقطاع للكهرباء في ميشيغان وويسكونسن، ما دفع الكنائس والمدارس ومراكز الإطفاء إلى فتح أبوابها كمراكز تدفئة. وتواصل شركات المرافق جهودها لإعادة التيار الكهربائي، وهو ما قد يستمر حتى يوم الاثنين في المناطق الريفية الصغيرة.

من جانبه، قال مكتب هيئة الأرصاد الجوية في غايلورد بولاية ميشيغان عبر "إكس": "تراكم الجليد هنا يتراوح بين نصف بوصة إلى بوصة كاملة تقريباً!". وعلى الرغم من حلول فصل الربيع وفقاً للتقويم، علّق رايان بريجي، المدير الإداري للجنة الطرق في مقاطعة ألبينا بميشيغان، قائلاً: "الشتاء لا يزال مستمراً".

وأضافت وكالة الطوارئ في مقاطعة ألبينا أن "العاصفة الجليدية تواصل التسبب في الفوضى"، حيث تسببت في انقطاع خدمة الهاتف وإغلاق الطرق بسبب تساقط الأشجار، وذلك على بُعد 250 ميلاً (402 كيلومتر) شمال ديترويت.

وفي سياق متصل، تمكنت السلطات في ساوث كارولينا، يوم الأحد، من إحراز تقدم في السيطرة على حرائق الغابات في جبال بلو ريدج. وأتت حرائق تيبل روك وبيرسيمون ريدج على نحو 44 كيلومتراً مربعاً، مما استدعى فرض عمليات إجلاء إلزامية يوم السبت لسكان بعض مناطق مقاطعة غرينفيل.