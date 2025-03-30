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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم دامٍ ببوركينا فاسو.. عشرات القتلى من الجنود والمدنيين في هجوم جهادي

بوركينافاسو
بوركينافاسو
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أسفر هجوم يُشتبه بأن جهاديين نفذوه في شرق بوركينا فاسو، الجمعة، عن مقتل "عشرات" الجنود والمدنيين المتطوعين الداعمين للجيش، وفق ما أفادت مصادر محلية وأمنية لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد.

وذكر مصدر أمني في المنطقة أن "وحدة دياباغا"، كبرى مدن مقاطعة تابوا في المنطقة الشرقية، تعرضت لهجوم عنيف خلّف "عشرات القتلى وعدداً كبيراً من الجرحى"، موضحاً أن الضحايا يشملون جنوداً ومتطوعين مدنيين يدعمون الجيش.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم بدأ قبيل الساعة 17:00 (بالتوقيت المحلي) يوم الجمعة، حيث تعرضت الوحدة لنيران كثيفة أطلقها مئات المهاجمين. وأكد مصدر أمني آخر وقوع الهجوم، مشيراً إلى أن "عدداً من الإرهابيين تم تحييدهم خلال الرد"، أعقبه "تمشيط أمني للمنطقة".

من جانبه، أفاد مصدر طبي من مدينة فادا نغورما، كبرى مدن المنطقة الشرقية، بأن "ثلاثين جريحاً، جميعهم من عناصر الأمن، نُقلوا السبت إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج".

وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات متكررة ينفذها مسلحون مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مما أدى إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص، وفقاً لمنظمة "أكليد" غير الحكومية التي ترصد ضحايا النزاعات حول العالم.

هجوم بوركينا