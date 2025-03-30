المنتخب الوطني تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا غدا

اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا غدًا الاثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

اجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة الغد وضرورة اقتناص النقاط كاملة.

بدأ مران المنتخب الوطني بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات بالكرة.

واشتملت التدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمة في نهاية المران.