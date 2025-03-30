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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب الوطني تحت 17 عاما يختتم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا غدا

منتخب مصر
منتخب مصر
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اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عاما، استعداداته الجادة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا غدًا الاثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

اجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة الغد وضرورة اقتناص النقاط كاملة.

بدأ مران المنتخب الوطني بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات بالكرة.

واشتملت التدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمة في نهاية المران.

المنتخب الوطني جنوب أفريقيا منتخب جنوب إفريقي كأس الأمم الإفريقية