43 شهيدا في أول أيام عيد الفطر في فلسطين

استشهدت طفلة فلسطينية، مساء اليوم الأحد، في قصف مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء في القطاع في أول أيام عيد الفطر المبارك إلى 43 شهيدا على الأقل، من ضمنهم 14 طفلا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 43 فلسطينيا، معظمهم من الأطفال والنساء، في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، من ضمنهم 17 فلسطينيا استشهدوا في مدينة خان يونس جنوب غزة، من ضمنهم 8 أطفال معظمهم كانوا يرتدون ملابس العيد.

واستشهد فلسطينيان وجرح آخران في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين، من ضمنهم طفل وطفلة وأصيب آخرون في قصف مقاتلات الاحتلال منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. كما استشهد طفلان بقصف دبابات الاحتلال منزلا شرق جباليا شمال القطاع.

وأفادت الوكالة باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم النصيرات وسط غزة. كما استشهد طفل وشاب متأثرين بجروحهما إثر قصف الاحتلال مخيم خان يونس ومنطقة المواصي غرب المدينة، جنوب القطاع.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال جثامين 14 شهيدا من منطقة تل السلطان في رفح جنوب غزة، من من ضمنها ثمانية مسعفين من طواقمها، وخمسة من طواقم الإنقاذ، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، الذين فقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.