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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بعد رحيل الأنبا باخوميوس.. البابا تواضروس الثاني يُعين الأنبا بولا نائبا بابويا لإيبارشية البحيرة

الأنبا بولا
الأنبا بولا
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أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين الأنبا بولا نائبًا بابويًا لإيبارشية البحيرة ومطروح وكل توابعها، وجاء ذلك عقب رحيل الأنبا باخوميوس، مطران الإيبارشية، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وفي سياق متصل، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس، اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وجاء ذلك بمشاركة عدد من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة، وعقب انتهاء الصلوات، تحرك موكب الجثمان متجهًا إلى مدينة دمنهور، حيث وُضع في كنيسة القديس مار مرقس الرسول، مقر المطرانية، لإتاحة الفرصة أمام محبيه لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه حتى منتصف الليل.

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