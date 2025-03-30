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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: نحتاج إلى بناء الاتحاد الأوروبي بدلًا من تفكيكه

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأحد إنه يجب السعي إلى بناء اتحاد أوروبي أقوى بالنظر إلى المناخ الدولي الحالي بدلًا من تفكيكه.

وأضاف تاياني - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، "نعمل على جعل أوروبا منزلًا للجميع.. نحن بحاجة إلى البناء وليس الهدم من أجل الدفاع عن مصالح نصف مليون شخص".

وأشارت (أنسا) إلى أن مواقف تاياني الموالية للاتحاد الأوروبي كثيرًا ما تتعارض مع آراء نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني المنتقدة للاتحاد الأوروبي، وقد لوحظ ذلك مؤخرًا في الطريقة التي استجاب بها الزعيمان لخطة إعادة تسليح أوروبا التي عرضتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث رحب بها تاياني وانتقدها سالفيني

أنطونيو تاياني أوروبا