بعد تصريحات مدرب المنتخب.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلًا بشأن الظهور الإعلامي

بعد تصريحات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في برنامج رامز جلال، أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.

وشمل القرار جميع وسائل الإعلام "المقروءة، المسموعة، المرئية أو الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية او المشاركة فى أي برامج.

وأضاف قرار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مخالفة القرار ذاته تعد تجاوزًا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرّض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره.

ويأتي القرار تفعيلًا لما أصدره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بجلسته رقم (١) وفي إطار الحفاظ على النظام والانضباط داخل الاتحاد، وبهدف توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل.