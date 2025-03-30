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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يتفوق على أودينيزي في الدوري الإيطالي

نتيجة المباراة
نتيجة المباراة
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حقق فريق إنتر ميلان فوزًا مهمًا على أودينيزي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت اليوم ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

افتتح ماركو أرناوتوفيتش التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 12 بعد تمريرة من فيديريكو ديماركو. ثم في الدقيقة 29، عزز دافيد فراتيسي تقدم فريقه بهدف آخر بعد تمريرة رائعة من نفس اللاعب فيديريكو ديماركو.

 

في الشوط الثاني، سجل عمر سولت هدفًا لأودينيزي في الدقيقة 71، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض التأخر، ليحقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا.

بهذا الفوز، يواصل إنتر ميلان المنافسة في قمة الدوري الإيطالي.

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