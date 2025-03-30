وزير الرياضة يهنئ مصطفى عسل وهانيا الحمامي بعد تتويجهما بلقب بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2025

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال اتصال هاتفي، الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي بعد تتويجهما بلقب بطولة أوبتاسيا للاسكواش 2025، مشيدًا بالأداء المميز الذي قدماه في البطولة وتحقيقهما انتصارات مستحقة، تعزز ريادة مصر العالمية في اللعبة.

وأكد الوزير أن فوز مصطفى عسل على النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-0 في النهائي، وحصد هانيا الحمامي للقب بعد انتصارها على الإنجليزية جورجينا كينيدي بنفس النتيجة، يعكس مدى تفوق أبطال مصر في الاسكواش، ويدل على الجهود الكبيرة المبذولة في إعداد اللاعبين للمنافسات الدولية، مشددًا على استمرار الدعم الكامل لهم استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد استمرار الهيمنة المصرية على منصات التتويج العالمية في الاسكواش، حيث احتفل مصطفى عسل بفوزه بالبطولة وهو على قمة التصنيف العالمي، بينما واصلت هانيا الحمامي تألقها بإحراز لقبها الثاني هذا العام، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.