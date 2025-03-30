"مسلسل لام شمسية" على أرض الواقع.. كهربائي يتحرش بطفل بأكتوبر.. وآخر بالوايلي

أثار مسلسل "لام شمسية" جدلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تناوله قضية من القضايا الهامة والشائكة التى تهم كل أسرة وهى قضية تتعلق بالتحرش بالأطفال، مما أثار قلق العديد من أولياء الأمور خشية تعرض أطفالهم لمثل هذه الحوادث، وهناك الكثير من الوقائع حدثت بالفعل وباتت تنظر بين اروقة المحاكم حتى يثأر القانون لأطفال كانوا ضحايا لمجموعة ذئاب بشرية.

"طفل أكتوبر"

ففى منطقة ٦ أكتوبر تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بقيام كهربائي بالتحرش بطفل وهتك عرضه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

"طفلة مصر القديمة"

أحالت النيابة العامة متهم في واقعة هتك عرض طفلة في منطقة مصر القديمة لمحكمة الجنايات .

كشفت شهادة منى م. 39 عام ربة منزل، أن المتهم جار لهما حيث أجرت نجلتها اتصالًا هاتفيًا بها تخبرها بقيام المتهم باستيقافها بالعقار محل سكنهما وقام بتقبيلها ومعانقتها عنوة عنها مستغلاً في ذلك صغر سنها وأعقب ذلك بحسر ملابسهما.

وكشف أمر الاحالة أن المتهم عبد الباري ي. “محبوس” بدائرة قسم شرطة مصر القديمة هتك عرض المجني عليها الطفلة حنين ش. حال كونها لم تجاوز من العمر الثانية عشر سنة ميلادياً وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن قام بتقبيلها ومعانقتها عنوه مستغلاً في ذلك صغر سنها وعدم إدراكها قاصداً من ذلك هتك عرضها بالقوة والإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر.



"طفل الوايلى"

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حارس عقار متهم بهتك عرض طفل في الوايلي، بمحافظة القاهرة.

وقال المتهم إنه ارتكب جريمته دون وعي فكان تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه استغل تواجد الطفل في الجراج ثم قيده كرها عنه.

وأضاف المتهم بأنه كمم فم المجني عليه وهتك عرضه بالقوة ثم تركه بعد أن انتهى من فعلته.

وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغًا من أسرة طفل تتهم حارس عقار بخطف نجلهم وهتك عرضه، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بهتك عرض طفل بالقوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات

"طفلة العاشر"

كما شهدت مدينة العاشر واقعة مؤسفة وهى الواقعة الأشهر خلال الأيام الماضية حيث قام خلالها شخص "مدمن شابو" الاعتداء جنسيًا على طفة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات، دون مراعاة لشهر رمضان الفضيل.

تمكن عدد من الأهالي في الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية من ضبط شخص بعدما هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي تابع لمسجد.



وأثناء تواجد الطفلة داخل حمام عمومي في نهار رمضان داخل المسجد بجوار سوق "ابني بيتك" بالمدينة، دخل المتهم عليها وبعد صراخها تم إلقاء القبض عليه وتم تسليمه لرجال الشرطة.

وبدأت الواقعة عندما صرخت والدة الطفلة، وهي سيدة مكافحة تعمل في المنطقة نفسها، بعد أن فوجئت بابنتها تعود إليها وهي تبكي بشدة. وعندما سألتها عن سبب بكائها، أكدت الطفلة لوالدتها أنها تعرضت لهتك عرض من شاب بالغ داخل الحمام.

على الفور، توجه الأهالي إلى مكان الحادث، وتمكنوا من الإمساك بالمتهم، حيث انهالوا عليه بالضرب قبل أن يقوموا بتسليمه إلى قوات الأمن التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وأكد شهود عيان أن المجرم معتاد على تعاطي مخدر الشابو