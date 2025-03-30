الأنبا باخوميوس.. المطران الذي لم يبحث عن الأضواء لكنه صنع التاريخ

في هدوء الراهب، وفي وقار الأسقف، وفي حكمة الأب، عاش الأنبا باخوميوس سنوات عمره يخدم الكنيسة والوطن ، لم يكن مجرد أسقف أو مطران، بل كان مرجعًا روحيًا، وأبًا للجميع، وصوتًا عاقلًا في أصعب اللحظات.

مشهد لا ينسي، الكنيسة في انتظار بابا جديد، والأنبا باخوميوس وحده يقف في المنتصف، حاملاً مسؤولية أكبر من أي شخص آخر ،كان المشهد تاريخيًا، لكنه لم يكن جديدًا عليه؛ فهو الراهب الذي تعلم الصبر، والأسقف الذي تعوّد على حمل المسؤولية، والمطران الذي يعرف كيف يعبر الأزمات بحكمة.

في حياة الكنيسة، هناك شخصيات تذكر بسبب المناصب التي شغلوها، وأخرى تبقى في الذاكرة بسبب المواقف التي صنعوها ، الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ينتمي إلى الفئة الثانية.

لم يكن يبحث عن الأضواء، لكنه كان حاضرًا دائمًا عند الحاجة، رجل تميز بالحكمة، استطاع أن يدير الكنيسة في أصعب الفترات، وأن يترك أثرًا لا يمحى في الخدمة والرعاية.

بداية الرحلة

ولد الأنبا باخوميوس في 17 ديسمبر 1935 في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، باسم سمير خير سكر، في أسرة قبطية متدينة منذ صغره، عرف بحبه للكنيسة وانضباطه في حياته الروحية، لكنه لم يكن يخطط للرهبنة في البداية.

التحق بكلية التجارة بجامعة عين شمس، وحصل على درجة البكالوريوس عام 1956.

وفي تلك الفترة، كانت حياته تتجه نحو مسار وظيفي تقليدي، لكنه كان يحمل في داخله شيئًا مختلفًا، بحثًا عن معنى أعمق لحياته، وهو ما قاده إلى الكلية الإكليريكية عام 1959، حيث بدأ في دراسة اللاهوت ليزداد ارتباطه بالكنيسة أكثر فأكثر.

طريق الرهبنة.. قرار مصيري

في 11 نوفمبر 1962، قرر ترك الحياة العامة والانضمام إلى دير السيدة العذراء الشهير بالسريان في وادي النطرون، حيث ترهبن باسم الراهب أنطونيوس السرياني.

كان الرهبان في ذلك الوقت يعيشون حياة زهد وتقشف شديدة، لكنه لم يتراجع، بل انغمس في حياة الصلاة والتأمل، وكان يلفت الأنظار بتواضعه الشديد وانضباطه الروحي.

لم تستمر فترة رهبنته داخل الدير طويلًا، إذ تم إرساله للخدمة في السودان عام 1964، حيث خدم هناك عدة سنوات، ثم انتقل إلى لندن، حيث كان له دور بارز في تأسيس أول كنيسة قبطية هناك، مما جعله من أوائل الرهبان الذين خدموا في المهجر.

الأسقفية.. بداية مرحلة جديدة

في 12 ديسمبر 1971، وبعد تنصيب البابا شنودة الثالث بطريركًا بوقت قصير، قرر البابا اختيار الراهب أنطونيوس السرياني ليكون أسقفًا لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ليصبح أول أسقف يرسمه البابا شنودة، وهو ما كان يحمل دلالة على ثقة البابا في شخصه.

مع بداية خدمته كأسقف، لم يكن الطريق سهلًا، فالإيبارشية كانت مترامية الأطراف، وتضم مناطق عديدة تحتاج إلى تطوير رعوي.

ركز الأنبا باخوميوس على ثلاثة محاور أساسية في خدمته:

1-بناء الكنائس وتطوير الخدمات الرعوية، لتلبية احتياجات الأقباط في الإيبارشية.

2-الاهتمام بالتعليم الكنسي، فأنشأ العديد من مدارس الأحد، وكان له دور في دعم التعليم اللاهوتي.

3-تطوير العمل الإداري داخل المطرانية، حيث نظم الملفات الرعوية، واهتم بإعداد الكهنة وتأهيلهم للخدمة.

وفي عام 1990، تمت ترقيته إلى رتبة مطران، تقديرًا لدوره الكبير في إدارة الإيبارشية بكفاءة عالية.

القائم مقام البطريركي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية،إدارة الكنيسة في لحظة فارقة

في 17 مارس 2012، رحل البابا شنودة الثالث بعد 40 عامًا من قيادته للكنيسة القبطية، لتدخل الكنيسة في مرحلة انتقالية حساسة ، كان لا بد من اختيار شخصية حكيمة لإدارة الكنيسة خلال الفترة المؤقتة لحين انتخاب بطريرك جديد، ولم يكن هناك اسم أنسب من الأنبا باخوميوس، الذي تم اختياره القائم مقام البطريركي للكنيسة القبطية الأرثوذكسي.كانت الفترة التي أدار فيها الكنيسة من أكثر الفترات حساسية، فقد كان عليه أن يحافظ على استقرار الكنيسة داخليًا، وأن يدير عملية انتخاب البابا الجديد وفقًا للائحة عام 1957، مع الحرص على أن تكون العملية نزيهة وشفافة.

وبالفعل، نجح في إدارة الملف بحكمة كبيرة، حتى تم انتخاب البابا تواضروس الثاني في 18 نوفمبر 2012.

ورغم انتهاء مهمته كقائم مقام بطريركي، ظل الأنبا باخوميوس مرجعًا روحيًا للبابا الجديد، وللمجمع المقدس، حيث كان دائمًا صاحب رأي متزن في القضايا الكنسية والوطنية.

علاقته بالبابا شنودة لم تكن مجرد علاقة أسقف ببطريرك، بل كانت علاقة تلميذ بأستاذه، وصديق بصديقه.

كان الأنبا باخوميوس من الشخصيات التي كان يعتمد عليها البابا شنودة في العديد من الملفات، وكان دائمًا ضمن دائرة الثقة الخاصة به.

علاقته بالبابا تواضروس الثاني

بعد انتخاب البابا تواضروس الثاني، لم يتراجع دور الأنبا باخوميوس، بل ظل أحد أهم مستشاري البابا الجديد، خاصة في الملفات الرعوية والإدارية ، كانت العلاقة بينهما قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل، حيث كان البابا تواضروس يعتبر الأنبا باخوميوس أبًا روحيًا له.

علاقته بالطوائف المسيحية الأخرى

كان الأنبا باخوميوس داعمًا قويًا للحوار المسكوني بين الكنائس، وسعى دائمًا إلى بناء جسور تواصل مع الطوائف المسيحية الأخرى، سواء داخل مصر أو خارجها.

علاقته بالأزهر والمؤسسات الإسلامية

لم تكن علاقته بالأزهر مجرد علاقة بروتوكولية، بل كانت علاقة تفاهم وتعاون، حيث كان يؤمن بأن الحوار الإسلامي المسيحي هو السبيل لترسيخ المواطنة. شارك في العديد من اللقاءات مع علماء الأزهر، وكان له دور في تقريب وجهات النظر بين المؤسستين الدينيتين.

وكان الأنبا باخوميوس واحدًا من القيادات الكنسية التي تتمتع بعلاقات متزنة مع الدولة، فهو لم يكن تصادميًا، لكنه في الوقت نفسه كان يدافع عن حقوق الأقباط بروح وطنية، ويعمل على حل الأزمات بروية وحكمة.

إرثه الذي لن ينسى

قد يكون حاضرًا أو قد تظل ذكراه هي الباقية، لكن المؤكد أن اسمه سيظل محفورًا في ذاكرة الكنيسة القبطية كواحد من أعمدتها القوية،و كرجل لم يبحث عن الأضواء، لكنه صنع التاريخ بصمته وحكمته وخدمته الصادقة.

وقال الكاتب والمفكر كمال زاخر ، في تصريح خاص" للبوابة نيوز ": إن الأنبا باخوميوس يعد أحد أبرز الشخصيات الكنسية التي أدارت الكنيسة في أوقات غاية في الحساسية والدقة، بحكمة وهدوء، وأوضح أن دوره البارز تجلّى في محطتين رئيسيتين في تاريخ الكنيسة القبطية.

عضويته في اللجنة الخماسية بعد حادث المنصة

أشار زاخر إلى أن الأنبا باخوميوس لم يكن ضمن التشكيل الأصلي للجنة الخماسية التي شُكلت بعد قرار الرئيس الراحل أنور السادات بعزل البابا شنودة الثالث، لكنه أُضيف لاحقًا إلى اللجنة بعد رحيل الأنبا صموئيل في حادث المنصة في أكتوبر 1981.

وأضاف أن الأنبا باخوميوس كان “دينامو” العمل داخل اللجنة، حيث لعب دورًا محوريًا بفضل خبراته وعلاقاته الطيبة مع الأساقفة ومع الدولة، مما ساهم في تسيير أمور الكنيسة خلال تلك المرحلة الحرجة.

إدارة الكنيسة بعد رحيل البابا شنودة

أما المحطة الثانية، فكانت عندما وقع الاختيار عليه ليكون القائم مقام البطريركي بعد اعتذار الأنبا ميخائيل، مطران أسيوط، عن تولي المهمة ، ولفت زاخر إلى أن هذه الفترة كانت من أصعب المراحل التي مرت بها مصر والكنيسة القبطية، إذ تزامنت مع:

قيام ثورة يناير وما تبعها من اضطرابات وقلاقل.

صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وما حمله ذلك من مخاوف وتحديات.

احتدام الصراع داخل الكنيسة على خلافة البابا شنودة الثالث، وسط بروز العديد من الأسماء المرشحة.

وأكد زاخر أن الأنبا باخوميوس استطاع إدارة هذه المرحلة بحكمة وهدوء وحزم، حتى انتهت بانتخاب البابا تواضروس الثاني، وخرجت الكنيسة من هذه الأزمة بسلام.

واختتم كمال زاخر حديثه قائلًا: “سيظل الأنبا باخوميوس رمزًا للحكمة والهدوء، وقد ترك للكنيسة منهجًا إداريًا متوازنًا، بعيدًا عن الصخب أو الاشتباك مع السياسة”.

القس رفعت فكري ينعى الأنبا باخوميوس: الكنيسة والوطن فقدا شخصية عظيمة

رحل الأنبا باخوميوس، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الخدمة والعطاء، ليس فقط داخل إيبارشية البحيرة، بل على مستوى الكنيسة المصرية ككل ، فقد كان شخصية محورية ومؤثرة في تاريخ الكنيسة المعاصر، من خلال أدواره المتعددة داخل المجمع المقدس، وزياراته المستمرة، وحلوله الحكيمة للمشكلات التي واجهت الكنيسة.

بعد رحيل البابا شنوده الثالث، تولى الأنبا باخوميوس منصب القائم مقام في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها الكنيسة والوطن. كانت تلك الفترة مليئة بالتحديات، سواء على المستوى السياسي أو داخل الكنيسة، لكن بحكمته وقيادته الرشيدة، استطاع توجيه السفينة إلى بر الأمان، متجاوزًا العواصف التي كادت أن تعصف بالكنيسة.

لم يكن الأنبا باخوميوس مجرد أسقف لإيبارشية، بل كان شخصية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يسعى دائمًا لخدمة الكنيسة والوطن بروح المحبة والتفاني. لذلك، فإن رحيله لا يمثل خسارة للكنيسة فقط، بل هو فقدان لشخصية وطنية بارزة كانت دائمًا تسعى لتحقيق الخير والاستقرار.

في وداعه، نصلي أن يمنح الله العزاء لكل أفراد الكنيسة وأسرته ومحبيه، وأن تبقى سيرته وخدمته وعطاؤه شاهدًا حيًا على محبته للكنيسة والوطن. لقد ترك الأنبا باخوميوس بصمة لا تُمحى، وسيظل اسمه مرتبطًا بالحكمة والخدمة الحقيقية.