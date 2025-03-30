محافظ الجيزة يهنئ المواطنين بعيد الفطر المبارك

تقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لأهالي الجيزة وشعب مصر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وقال: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لأهالي الجيزة، وشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص التهاني وأصدق الأماني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا بدوام السعادة والتقدم، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يحقق لنا كل ما نتمناه".

وأكد محافظ الجيزة أنه في هذه المناسبة السعيدة يعاهد أبناء المحافظة الكرام وشعبها العريق وأهلها في كل مكان على استمرار البذل والعطاء لتلبية كافة احتياجاتهم ومطالبهم، ويؤكد على أن الأيام القادمة تحمل معها المزيد من الخير لوطننا بتكاتف الجميع، ووقوف الشعب العظيم صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة.