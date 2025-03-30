ترامب: لا أمزح بشأن السعي لولاية رئاسية ثالثة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمزح بشأن السعي لولاية رئاسية ثالثة، وهو أمر يحظره دستور الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأحد.

لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه التفكير في القيام بذلك.

وأشار ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير، وهي ولايته الثانية غير المتتالية في البيت الأبيض، إلي تلميحات غامضة بشأن السعي للحصول على ولاية ثالثة، وذلك خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا، أنا لا أمزح. لكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر. "

وتابع: "هناك طرق يمكنك القيام بها، كما تعلم"، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي أساليب محددة.

وبحسب دستور الولايات المتحدة، لا توجد فترة رئاسية ثالثة للرئيس، فقط فترتين.