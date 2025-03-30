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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: لا أمزح بشأن السعي لولاية رئاسية ثالثة

ترامب
ترامب
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمزح بشأن السعي لولاية رئاسية ثالثة، وهو أمر يحظره دستور الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الأحد.

لكنه أضاف أنه من السابق لأوانه التفكير في القيام بذلك.

وأشار ترامب، الذي تولى منصبه في 20 يناير، وهي ولايته الثانية غير المتتالية في البيت الأبيض، إلي تلميحات غامضة بشأن السعي للحصول على ولاية ثالثة، وذلك خلال مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي: "لا، أنا لا أمزح. لكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر. "

وتابع: "هناك طرق يمكنك القيام بها، كما تعلم"، لكنه رفض تقديم تفاصيل عن أي أساليب محددة.

وبحسب دستور الولايات المتحدة، لا توجد فترة رئاسية ثالثة للرئيس، فقط فترتين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية رئاسية ثالثة دستور الولايات المتحدة