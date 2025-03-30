البطريرك الذي لا يحمل رقماً.. الأقباط يودعون شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأنبا باخوميوس

الأنبا باخوميوس؛ راهبٌ صنع من الزهد تاجًا، ومن الخدمة جناحين حلّق بهما في سماء الخدمة والإيمان، وُلد في شبين الكوم، من التجارة إلى الرهبنة، ومن التلمذة إلى القيادة، سار دربًا لم يحد عنه يومًا، حمل على عاتقه المسؤولية حين اختير ليكون أول أسقف يرسمه البابا شنودة الثالث وحين رحل البابا شنودة.

ألقى عليه القدر أمانة إدارة الكنيسة القبطية، عشرات من الأعوام تصل إلى السبعين من الخدمة شماسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية؛ لتكتب نهاية هذه الرحلة الحافلة بالعطاء يوم أمس الموافق 30 مارس بوفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي عن عمر يناهز الـ 90 عاماً.



محطات في حياة القائم مقام

وُلد باسم سمير خير سكر في 17 ديسمبر 1935 بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956، ودرس في الكلية الإكليريكية من 1959 إلى 1961. خدم كشماس في الكويت عام 1961، ثم ترهبن في دير السريان بوادي النطرون في 11 نوفمبر 1962 تحت اسم الراهب أنطونيوس السرياني. رُسم كاهنًا في 2 يناير 1966، وخدم في السودان من 1967 حتى مايو 1971. مثّل الكنيسة القبطية في عدة مؤتمرات دينية دولية، وكان عضوًا في مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس أفريقيا

ولد الأنبا باخوميوس، باسم سمير خليل سكر، في 17 ديسمبر 1935م في شبين الكوم، وانتقلت أسرته إلى طنطا عام 1945م، حيث اعتاد الذهاب إلى كنيسة مارجرجس، التي كانت آنذاك كنيسة خشبية. وفي عام 1950م، التقى بالراهب مكاري السرياني، الذي كان أول من دعاه للتكريس في يونيو 1956م، وعرض عليه أن يكون مسؤولًا عن سكرتارية اللجنة العليا لمدارس الأحد.

منذ صغره، امتلأ قلبه بمحبة الخدمة، فبدأ خدمته في مدارس الأحد وهو في الثالثة عشرة من عمره، متنقلًا بين الزقازيق، الجيزة، شبرا، ودمياط، إلى جانب خدماته في القرى وأعمال الافتقاد. حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1956، ثم واصل دراسته في الكلية الإكليريكية من 1959 إلى 1961، ودرس كذلك بقسم الاجتماع في معهد الدراسات القبطية.

في عام 1961، أصبح أول شماس يخدم في الكويت مع القمص أنجيلوس المحرقي (نيافة الأنبا مكسيموس لاحقًا)، بتكليف من البابا كيرلس السادس، حيث أسسا معًا أول كنيسة رعوية قبطية بالخارج.

عاد من الكويت عام 1962، وعُرض عليه الكهنوت أكثر من مرة، لكنه فضّل حياة البتولية ليتفرغ للخدمة.

وفي سبتمبر من العام نفسه، قرر الرهبنة، وترهبن في دير السريان مع الراهب ميصائيل السرياني (الذي أصبح لاحقًا الأنبا ميصائيل أسقف برمنغهام).

رُسِمَ قسًا في 2 يناير 1966، وبدأ خدمته في معهد إعداد الخدام الأفارقة بكوتسيكا، حيث أشرف على المركز البابوي للكرازة في أفريقيا.

ثم أُرسل إلى السودان عام 1967، حيث خدم حتى مايو 1971، وقام بتعميد العديد من المؤمنين في جبال النوبة.

كما أرسله البابا كيرلس السادس إلى إثيوبيا عام 1971، وأسهم في تأسيس الكنيسة القبطية في لندن.

كان له دور بارز في تمثيل الكنيسة القبطية في العديد من المؤتمرات الدينية الدولية، حيث أصبح عضوًا في مجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس كل أفريقيا.

في 12 ديسمبر 1971، رسمه البابا شنودة الثالث أسقفًا على إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وكان بذلك أول أسقف يرسمه البابا شنودة بعد تنصيبه.

عند توليه الإيبارشية، كانت تضم 19 كنيسة فقط و17 كاهنًا، لكنه عمل بجد لتطويرها، فأنشأ كاتدرائية العذراء والقديس أثناسيوس بدمنهور، وشيد العديد من الكنائس، كما أحضر جزءًا من رفات القديس أغسطينوس من الجزائر عام 1987 وأودعه بالكاتدرائية، حيث يُحتفل به سنويًا.

استمر في جهوده التعليمية والتوعوية، حيث قام بالتدريس في الكلية الإكليريكية، وألّف العديد من الكتب والأبحاث، وكان عضوًا في المجمع المقدس ضمن لجنتي الرعاية والخدمة، وشؤون الأديرة.

بعد رحيل البابا شنودة الثالث في 17 مارس 2012، تم اختياره قائم مقام البطريرك لإدارة شؤون الكنيسة، بعد اعتذار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط لكبر سنه. ظل في هذا المنصب لمدة ثمانية أشهر، حتى تم تجليس البابا تواضروس الثاني في نوفمبر 2012.

ترك الأنبا باخوميوس إرثًا روحيًا عظيمًا، وسيرة مضيئة تنير درب الأجيال القادمة، إذ كان مثالًا للراعي الحكيم، والخادم الأمين الذي أعطى حياته بالكامل من أجل الكنيسة.



نظرة الوداع



وترأس يوم أمس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس في مقر البطريركية المرقسية بالعباسية، وجاء ذلك بمشاركة مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية بجانب حضور غفير من الشخصيات العامة، ونقل بعدها جثمان المطران إلى كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور) لإتاحة الفرصة أمام أبنائه لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال كلمة رثائه على أن الأنبا باخوميوس كان شخصية كنسية استثنائية قدمت خدمة ناصعة البياض لأكثر من 75 عامًا، مشيرًا إلى أنه كان مستقيمًا وأمينًا في كل مراحل خدمته وترك أثرًا كبيرًا في الكنيسة القبطية، وأن البابا الراحل شنودة الثالث تعرف على الأنبا باخوميوس في فصول مدارس الأحد بالزقازيق، حيث بدأ خدمته منذ شبابه، ثم عمل محاسبًا بعد تخرجه، قبل أن ينتقل إلى الكويت كشماس، وفي عام 1962 قرر تكريس حياته للرهبنة، لينضم إلى أحد الأديرة، حيث تميز بالتواضع والهدوء والخدمة المثمرة.

وأشار البابا تواضروس أن الأنبا باخوميوس عاصر ستة من الاباء البطاركةبالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكان يتمتع بروح تفانٍ نادرة، حيث كان يردد في أيامه الأخيرة: "أريد أن أخدم، رغم تقدمي في العمر وضعف صحتي، إلا أنني أريد أن أخدم"، مؤكدًا أن هذه الروح الخادمة ميزته طوال حياته.

وتطرق البابا إلى الدور القيادي الذي لعبه الأنبا باخوميوس في عدة أزمات تاريخية، منها أزمة عام 1981 في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، والتي استطاع التعامل معها بحكمة وهدوء، مما ساهم في استقرار الكنيسة، كما لعب دورًا حاسمًا في 2011 عندما تم اختياره قائم مقا عقب رحيل البابا شنودة الثالث، وهي فترة شديدة التوتر، لكنه قاد الكنيسة بحكمة كبيرة، وأثبت أنه راعٍ قدير استطاع اجتياز التحديات دون أن تخسر الكنيسة أحدًا من أبنائها.

وأشاد قداسته بالدور الذي لعبه الأنبا باخوميوس في تأسيس عدد كبير من الكنائس، ليس فقط في مصر، ولكن أيضًا في أستراليا وإنجلترا والكويت، مما ساهم في اتساع رقعة الخدمة القبطية عالميًا.

واختتم البابا تواضروس كلمته قائلاً: "الأنبا باخوميوس لم يكن مجرد شخص عادي، بل كان موسوعة كنسية، تتلمذ على يديه العديد من الشباب والشابات، وسيظل التاريخ يشهد له بأنه كان أحد الأعمدة الكبرى في الكنيسة القبطية الأرثوذكسي.



وأرسل الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير “البوابة نيوز”، برقية عزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، يعزي فيها الآباء المطارنة والأساقفة، وجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في رحيل القائم مقام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة.

وقال الدكتور عبد الرحيم علي في كلمته: “رحل اليوم رجل من أعمدة الكنيسة القبطية، وأحد أبرز رموز الحكمة والتواضع والمحبة. لقد كان الأنبا باخوميوس مثالًا للقيادة الرشيدة، ليس فقط داخل الكنيسة، بل في المجتمع المصري ككل، حيث كرّس حياته لخدمة الجميع، وكان نموذجًا للتسامح والمحبة والسلام".

الأنبا باخوميوس كان رجلًا استثنائيًا في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لن ينسى التاريخ دوره العظيم كقائم مقام البطريرك فقد تولى مسؤولية القائم مقام البطريرك في مرحلة من أدق المراحل التي مرت بها مصر والكنيسة معًا، بعد رحيل البابا شنودة الثالث في عام 2012. لقد أثبت خلال تلك الفترة أنه قائد حكيم، حافظ على استقرار الكنيسة وأدار شؤونها بروح المسؤولية والهدوء، رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجهها البلاد في ذلك الوقت، كما كانت له بصمات واضحة في تعزيز العلاقة بين الكنيسة والدولة، ودعم قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وأضاف: “لم يكن الأنبا باخوميوس مجرد رجل دين، بل كان شخصية وطنية بامتياز، تدرك تمامًا أهمية دور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني المصري. علاقته بالدولة كانت قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون من أجل مصلحة الوطن. فقد كان حريصًا على التأكيد أن الكنيسة جزء أصيل من الدولة المصرية، وأنها تدعم كل ما يحفظ استقرار البلاد ويضمن حقوق جميع المواطنين".

وأردف: “تسليمه منصب البطريرك للبابا تواضروس الثاني تم بروح من المحبة والتواضع، ليؤكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة قوية قادرة على إدارة المراحل الانتقالية بحكمة دون أن تتأثر باضطرابات السياسة أو تغيرات الزمن. لقد كان الأنبا باخوميوس بحق ‘البابا الذي لم يحمل رقمًا بابويًا’، لكنه كان رجل المرحلة، وترك إرثًا من المحبة والحكمة سيظل يُذكر به في تاريخ الكنيسة والوطن"

واختتم الدكتور عبد الرحيم كلمته قائلاً: “نعزّي أنفسنا ونعزّي مصر كلها في فقدان هذا الأب الجليل، ونسأل الله أن يمنح محبيه وأبناء الكنيسة الصبر والعزاء.



ومن جانبه قال القس الدكتور رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، ورئيس لجنة الحوار بالكنيسة الإنجيلية لـ"البوابة": رحل الأنبا باخوميوس، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الخدمة والعطاء، ليس فقط داخل إيبارشية البحيرة، بل على مستوى الكنيسة المصرية ككل، فقد كان شخصية محورية ومؤثرة في تاريخ الكنيسة المعاصر، من خلال أدواره المتعددة داخل المجمع المقدس، وزياراته المستمرة، وحلوله الحكيمة للمشكلات التي واجهت الكنيسة.

وتابع، بعد رحيل البابا شنوده الثالث، تولى الأنبا باخوميوس منصب القائم مقام في واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها الكنيسة والوطن. كانت تلك الفترة مليئة بالتحديات، سواء على المستوى السياسي أو داخل الكنيسة، لكن بحكمته وقيادته الرشيدة، استطاع توجيه السفينة إلى بر الأمان، متجاوزًا العواصف التي كادت أن تعصف بالكنيسة.

وأكمل، لم يكن الأنبا باخوميوس مجرد أسقف لإيبارشية، بل كان شخصية وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يسعى دائمًا لخدمة الكنيسة والوطن بروح المحبة والتفاني. لذلك، فإن رحيله لا يمثل خسارة للكنيسة فقط، بل هو فقدان لشخصية وطنية بارزة كانت دائمًا تسعى لتحقيق الخير والاستقرار.

واختتم القس رفعت فكري قائلاً: في وداعه، نصلي أن يمنح الله العزاء لكل أفراد الكنيسة وأسرته ومحبيه، وأن تبقى سيرته وخدمته وعطاؤه شاهدًا حيًا على محبته للكنيسة والوطن. لقد ترك الأنبا باخوميوس بصمة لا تُمحى، وسيظل اسمه مرتبطًا بالحكمة والخدمة الحقيقية.



بينما يقول الباحث جرجس حنا تمهيدي ماجستير بقسم العلاقات الكنسية والمسكونية بمعهد الدراسات القبطية في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»: رحل الرجل الذي سطر حياته بحروف من نور، فكانت حياته مناره ونور ساطح في تاريخ بيعة الله المقدسة كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية، هو شخصية ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ، حيث أنه يتمتع بحب كبير في قلوب المصريين، سواء من المسلمين أو الأقباط، بفضل حكمته وحنانه.



وتابع، لا يمكن لأحد أن ينسى قيادته للكنيسة خلال أصعب مراحلها التاريخية الحديثة كقائم مقام، بعد رحيل قداسة البابا شنودة الثالث في مارس 2012م، كان هناك اعتقاد بأن الكنيسة ستواجه تحديات جسيمة، خاصة في الفترة الحرجة التي تلت ثورة 25 يناير وظهور، لكن الله حفظ كنيسته، واختار نيافة الأنبا باخوميوس لقيادة هذه المرحلة الصعبة حتى انتخاب قداسة البابا تواضروس الثاني للكرسي المرقسي.

وأكمل، خلال فترة قيادته للكنيسة كان هو البطريرك الذي لم يحمل رقمً، فكان الجميع ينِظر إلى الأنبا باخوميوس كقائد حكيم وراعي ناجح، استطاع أن يقود بيعة الله إلى بر الأمان، ليُسلمها للراعي الأمين قداسة البابا تواضروس بعد أن أظهرت القرعة الإلهية إرادتها.

واختتم كلمته قائلاً: كان الأنبا باخوميوس شعلة نشاط وحيوية كان نسراً يكرز ويعلم ويؤسس الكنائس، ومحل تقدير واحترام جميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كباراً وصغاراً.









الدكتور عبد الرحيم علي

القس رفعت فكري



