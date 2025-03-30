رغم القيود الدستورية.. ترامب يلمح مجددًا لإمكانية الترشح لولاية رئاسية ثالثة

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، حديثه عن إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، وفقاً لما نقلته شبكة "إن بي سي"، رغم أن الدستور الأميركي يحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط.

وخلال اتصال هاتفي صباحي مع الشبكة، قال ترامب: "لا، أنا لا أمزح. أنا لا أمزح، ولكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر".

وأضاف: "هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك"، دون الخوض في تفاصيل حول تلك الطرق.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي على أن الرئيس لا يمكنه تولي المنصب لأكثر من ولايتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وكان ترامب، الذي بدأ ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير، قد ألمح سابقاً إلى رغبته في السعي لفترة ثالثة، إلا أنه تناول الأمر بشكل مباشر خلال مقابلته الهاتفية مع "إن بي سي نيوز" اليوم.