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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز في الدوري الألماني

فوز بروسيا دورتموند
فوز بروسيا دورتموند
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حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا مريحًا على ماينز 05 بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم ضمن الجولة 27 من الدوري الألماني.

افتتح ماكسمليان بيير التسجيل لصالح دورتموند في الدقيقة 39 بعد تمريرة من كريم أديمي، وأضاف إيمري تشان هدفًا ثانيًا في الدقيقة 42 بعد تمريرة من نيكو شلوتربيك. 

في الشوط الثاني، تمكن باول نيبل من تقليص الفارق لماينز 05 في الدقيقة 76 بعد تمريرة من ناديم أميري، ولكن ماكسمليان بيير عاد ليعزز تقدم دورتموند بهدف ثالث في الدقيقة 72 بعد تمريرة من نيكو شلوتربيك.

وبهذه النتيجة، يعزز بوروسيا دورتموند موقعه في صدارة الدوري الألماني بعد الفوز المستحق.

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