عمر مرموش يقود مانشستر سيتي للفوز في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن فريق مانشستر سيتي من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه المثير على بورنموث بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت اليوم.

بدأت المباراة بتفوق بورنموث الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة 21 بواسطة فرانشيسكو إيفانيلسون بعد تمريرة من جاستن كلويفرت.

ولكن في الشوط الثاني، عاد مانشستر سيتي بقوة حيث سجل إيرلينج هالاند هدف التعادل في الدقيقة 49 بعد تمريرة من نيكو أوريلي. وفي الدقيقة 63، أضاف عمر مرموش هدفًا آخر لصالح مانشستر سيتي بعد تمريرة من نيكو أوريلي، ليقلب النتيجة لصالح السيتي.

وبهذه النتيجة، يلتقي مانشستر سيتي مع نوتينجهام فورست في نصف نهائي البطولة.