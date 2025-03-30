سعر الدولار في ختام تعاملات الأحد 30 مارس 2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، مسجلا داخل البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع.



بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري، ثم 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

ونجح البنك المركزي المصري في تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس الماضي؛ نظرا لبدء إجازة العاملين في الجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء أمس الخميس نظرا لبدء العمل بالقرار الخاص بإجازة عيد الفطر المقررة للبنوك.