ماكرون يدعو نتنياهو إلى وقف الضربات على غزة والالتزام بوقف إطلاق النار

حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، على وقف الضربات على قطاع غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

ونشر ماكرون عبر منصة "إكس" قائلاً: "دعوت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إنهاء الضربات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، الذي يجب على (حماس) الالتزام به. كما أكدت على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية فوراً".

إلى جانب ذلك، طالب ماكرون إسرائيل بضرورة "الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار" في لبنان، وذلك بعد أن استهدفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، في أول قصف من نوعه منذ أربعة أشهر من الهدنة الهشة.