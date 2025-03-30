ترامب ينتقد اقتراح بوتين بشأن أوكرانيا ويهدد برسوم على النفط الروسي

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن "غضبه الشديد" و"انزعاجه" من تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي اقترح إنشاء "إدارة مؤقتة" لحكم أوكرانيا تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، بمشاركة الدول الأوروبية، بهدف تمهيد الطريق لمفاوضات سلام مشروعة مع كييف.

وفي حديثه لشبكة NBC News، وصف ترمب اقتراح بوتين بأنه "غير مناسب"، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتمكن هو وروسيا من التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وإذا تبين أن موسكو تتحمل المسؤولية، فقد يفرض "رسومًا جمركية ثانوية" على النفط الروسي.

وأوضح ترامب أن هذه الرسوم ستعني أن أي دولة تشتري النفط من روسيا لن تكون قادرة على ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

كما أشار إلى احتمال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و50% على جميع واردات النفط الروسي.