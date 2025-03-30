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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواجهة مصرية على أرض فرنسية.. لوهوفر يهزم نانت بثلاثة أهداف

فوز لوهوفر
فوز لوهوفر
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حقق فريق لوهوفر المحترف به المصرى أحمد حسن كوكا  فوزًا مثيرًا على نانت المحترف به المصرى مصطفى محمد  بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت اليوم ضمن الدوري الفرنسي.

في الشوط الأول، تقدم نانت بهدفين سجلهما عبدولاي توريه في الدقيقة 13، ثم أضاف موسيس سيمون هدفًا في الدقيقة 48 بعد تمريرة من ماتيس أبلين، ليعزز تقدم فريقه. في المقابل، سجل لو آفر هدفًا واحدًا عن طريق سايدو سو في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني، عاد لو آفر بقوة حيث أضاف تيموثي بيمبيلي هدفين متتاليين في الدقيقة 27 والدقيقة 88، ليقلب النتيجة لصالحه وينهي المباراة بفوز 3-2.

هذا الفوز يعزز من مكانة لوهوفر في ترتيب الدوري الفرنسي بعد هذا الانتصار المثير.

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