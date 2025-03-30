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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إسلام آباد: خطة أمنية مشددة لعيد الفطر تشمل 3500 شرطي و18 نقطة تفتيش

باكستان
باكستان
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عززت شرطة إسلام آباد إجراءاتها الأمنية استعدادًا لاحتفالات عيد الفطر، حيث نشرت أكثر من 3500 ضابط في مختلف أنحاء العاصمة لتنفيذ دوريات أمنية ومنع الجريمة. كما تم تخصيص 500 شرطي مرور لتنظيم حركة السير، خاصة على الطرق المؤدية إلى مدينة موري، الوجهة المفضلة للسياح.

ووفقًا لمكتب العلاقات العامة بالشرطة، أعلن المفتش العام، سيد علي ناصر رضوي، عن خطة أمنية شاملة تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين والزوار خلال العيد. 

وتشمل الخطة إقامة 18 نقطة تفتيش عند مداخل ومخارج المدينة لمراقبة وتنظيم الحركة.

وأشار المفتش العام إلى أن الحملة الأمنية ستركز على مكافحة الجرائم في الشوارع، والتصدي للسلوكيات المتهورة، ومنع إطلاق النار العشوائي في الهواء، لضمان أجواء آمنة خلال العيد.

إسلام آباد عيد الفطر