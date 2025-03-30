"ليسيه الحرية" بالإسكندرية يستضيف العرض المسرحي "غرام في المسرح" ثاني أيام العيد

يفتتح البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة العرض المسرحي "غرام في المسرح"، العرض من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية في الثامنة مساء ابتداء من الثلاثاء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي العرض ضمن فعاليات وزارة الثقافة في عيد الفطر المبارك لعام 2025، وخطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

العرض يدور في إطار كوميدي رومانسي عن عاصم، ومساعده محروس، الذين تضطرهم الظروف لدخول مسرح مهجور، يسكن به "جعفر" وحبيبته "ورد"، وتتوالي أحداث العرض المسرحي.

"غرام في المسرح" مسرحية مأخوذة من "دراما الشحاتين" تأليف الكاتب الكويتي بدر محارب، كتابة وإعداد محمد عبدالقوي.

العرض بطولة أحمد عامر، ريهام عبدالرازق، ياسر مجاهد، محمد علي، عبدالرحمن مصطفى، أكرم نجيب، أشعار سامح عثمان، موسيقى وألحان محمد شحاته، إستعراضات محمد ميزو، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور د. حمدي عطية، ملابس مريم أحمد، فيديو مابينج محمد المأموني، مكياج مارينا مجدي، مخرجين منفذين محمد فرج الخشاب، أحمد علاء علي، مخرج مساعد أحمد نجيب، وإخراج سامح الحضري.