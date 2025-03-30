خبير بالشأن الأمني: نتنياهو السبب الرئيسي في تعطيل المفاوضات

قال اللواء محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استطاع بعد محاولة إقالة رئيس الشاباك، وبعده رئيس الموساد وحتى ممثل الجيش لم يعد حاضرًا إلا من الذين يوالون نتنياهو، وأصبح كل وفد المفاوضات بيد نتنياهو وسياساته، وبالتالي تأخير المفاوضات أو المماطلة فيهم كان يقوم بها نتنياهو والآن ممثليه.



وأضاف الخبير في الشؤون الأمنية، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بعد تعيين وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، رئيس فريق التفاوض بشأن الأسرى بات يقدم صورة لما يفكر فيه نتنياهو في المستقبل، وتم تعينه بناءً على العلاقات القائمة بينه وبين أعضاء الإدارة الأمريكية السابقة والجديدة في عصر ترامب.



وأكد الخبير في الشئون الأمنية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو السبب الرئيسي في تعطيل المفاوضات وليس ديرمر، مشيرًا إلى أن ديرمر ينفذ سياسات رئيس وزرائه.

