تصعيد بالتصريحات بين تل أبيب وأنقرة.. ساعر يتهم وأردوغان يدعو لتدمير إسرائيل

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمعاداة السامية، معتبرًا أنه يشكل خطرًا على المنطقة وشعبه، داعيًا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الانتباه لذلك.

من جانبه، أدلى أردوغان بتصريح قوي عقب أدائه صلاة عيد الفطر في مسجد تشامليجا الكبير بإسطنبول، حيث قال: "اللهم، دمر إسرائيل الصهيونية وأذلها"، وذلك في سياق إدانته للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد ساعر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في القدس الغربية، أن إسرائيل لا تسعى لمواجهة مع تركيا، سواء في سوريا أو أي مكان آخر.

تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية عن مخاوف متزايدة داخل تل أبيب من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة مع أنقرة في الأراضي السورية، بينما يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى تصوير هذه المواجهة على أنها أمر لا مفر منه.