حزن في شبين القناطر بسبب وفاة صيدلانية تحت عجلات قطار

سادت حالة من الحزن أهالى قرية كفر شبين التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية عقب وفاة طبيبة صيدلانية سقطت تحت عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكك الحديدية.

وتحولت فرحة العيد الچى حالة من الحزن داخل القرية وغاب الفرحة عنها وعنة اهلها صبيحة اول ايام عيد الفطر المبارك

حيث شهد شريط السكة الحديد المار عبر القرية وفاة الدكتورة منار عادل عبيد طبيبة صيدلانية والتى كانت تستعد لزفافها بعد عيد الفطر المبارك.

وخرج شقيق الطبيبة المتوفية على عجلات القطار وعدد من اقاربها اخر ايام شهر رمضان المبارك لتوزيع وجبات الافطار على ركاب قطار شبين القناطر والمارة بالشوارع للترحم عليها وطلب الدعاء لها.

وقال أحمد جمال خفاجي المحامي واحد جيران الطبيبة المتوفية، إنه عقب وصول الجثمان من المستشفي وتشيب جثمانها الى مثواة الأخير ساد الحزن بين اهالى قرية كفرشبين إحدى قري مركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية حزنا على فراق ابنتها الدكتورة الشابه منار عادل عبيد الطبيبة الصيدلانية الخلوقة والتى كان عرسها بعد العيد ولكن شاء الله أن يختارها بجواره في العشر الأواخر من رمضان.

وأضاف: "ليست هذه الحالة الأولي لذات الحادث بل مايزيد عن ٥ حالات وفيات تحت عجلات القطار بسبب عدم وجود بديل لهذا الممر فوق السكه الحديد

لذلك نناشد كافة الاجهزة التنفيذية ونجدد المناشدات لوزير النقل الذي زار هذا المكان في حادث مشابه منذ فترة قريبة ومحافظ القليوبية".



وأشار إلى أنه نيابة عن أهالى قرية كفر شبين يناشد بفتح مزلقان في هذا المكان ليكون منفذ شرعي للقرية المكتظة بالسكان لأن المدخل الوحيد للقرية عرضه لايتخطي الستة أمتار، فضلاً عن أن نزلة المزلقان يقابلها 4 حارات متقاطعة وهو ما يعطل السير يوميا للازدحام الشديد لمدة ساعات طويلة في الازدحام الواحد، وكذلك تمهيد الطريق الجانبي للسكة الحديد من اتجاه البلد بداية من قرية طحا نوب إلي قرية كفرشبين، وتمهيد الطريق من مدخل قرية طحا نوب مروراً بسكة الوزير الي مدخل كفرشبين ليكون منفذاً لجميع مواطنين القرية دون اللجوء للمرور بمدخل البلد الوحيد تجنباً للازدحام، ووضع حواجز بين منتصف الطريق المقابل لمزلقان كفرشبين ليكون فاصلاً بين حركتي المرور ذهاباً وإياباً.