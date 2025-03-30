حفل إفطار جماعي لأسرة الجمباز بنادي الشمس

أقامت أسرة الجمباز الفني بنادي الشمس، حفل إفطار جماعي في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد، ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري الافريقي للعبة.

وحضر الحفل المستشار محسن عبدالقادر أمين صندوق النادي، الكابتن أسامة صلاح، الأستاذ عمرو عثمان، النائبة آيه مدني، أعضاء مجلس الإدارة، المحاسب تامر على مستشار المجلس، الكابتن أحمد عبدالله المشرف على قطاع النشاط الرياضي، والكابتن هاني درويش رئيس جهاز اللياقة.

وحضر من الاتحاد المصري للجمباز، د. لمياء علي نائب رئيس الاتحاد، د. نهاد زايد المدير التنفيذي ونائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، د. محمد علي رئيس اللجنة الفنية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، م. هبة زكريا رئيس اللجنة الفنية للبنات، م. مها عبدالخالق رئيس اللجنة الفنية للجمباز الأيروبك، م. سيف إيهاب عضو اللجنة الفنية بالاتحاد للجمباز الأيروبك.

وأشاد د. أسامة أبوزيد بالمجهود الكبير الذي تقوم به النائبة آيه مدني في صالة الجمباز من دعم للاعبين واللاعبات، وبالعمل المميز للجهاز الفني والإداري بقيادة الكابتن محمد حاتم، وبالأجواء الرائعة التي تتمتع بها أسرة الجمباز.

كما رحب رئيس النادي بالدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد، وأهداه درع النادي، مؤكدا على العلاقة المميزة التي تجمع بين النادي والاتحاد، والعمل على توفير بيئة مناسبة لأبطال الجمباز.

ومن جانبه وجه رئيس الاتحاد الشكر لمجلس الإدارة على الدعوة الكريمة لحضور حفل الإفطار، وأثني على مكانة نادي الشمس وأبناءه في اللعبة، وعلي دور مجلس إدارة النادي الواضح في دعم الجمباز، مشيرا إلى أن من أولويات الاتحاد توفير أجهزة جديدة للنادي فور توافرها.

وفي نهاية الحفل كرم مجلسي إدارة النادي والاتحاد فرق الجمباز الشمساوي على الأداء المتميز خلال الموسم الرياضي، والجهاز الفني والإداري على المجهود المبذول.