أسعار اللحوم والأسماك في عيد الفطر وتأثيرها على السوق

شهدت أسعار اللحوم والأسماك استقرارًا نسبيا في عيد الفطر 2025، مقارنة بالعام الماضي.
أسعار اللحوم قبل عيد الفطر 2025
رغم التوقعات بارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أعلنت عن طرح كميات إضافية من اللحوم المجمدة المستوردة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات لضبط الأسعار.
أسعار اللحوم الحمراء
لحم البتلو كندوز: 320-380 جنيها للكيلو
لحم الضأن البلدي: 350-420 جنيها للكيلو
لحم الجمل: 260-320 جنيها للكيلو
لحم البقري المستورد: 240-280 جنيها للكيلو
لحم الضأن المستورد: 280-340 جنيها للكيلو
اللحوم المجمدة برازيلي: 180-220 جنيها للكيلو
أسعار لحوم الدواجن:
فراخ بيضاء طازجة: 95-115 جنيها للكيلو
فرخ بلدي: 140-160 جنيها للكيلو
صدور فراخ: 160-180 جنيها للكيلو
فخذ فراخ: 120-140 جنيها للكيلو
فرخ مجمد مستورد: 80-100 جنيها للكيلو
وأوضحت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن هناك استقرار نسبي في أسعار اللحوم مقارنة بشهر رمضان، مع توقعات بانخفاض طفيف بعد العيد بنسبة تتراوح بين 5% و10% بسبب انخفاض الطلب.
أسعار الأسماك قبل عيد الفطر 2025
شهدت أسواق الأسماك استقرار في الأسعار خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مع توقعات بارتفاع طفيف قبل العيد مباشرة بسبب زيادة الطلب، وفيما يلي متوسط أسعار الأسماك في الأسواق.
أسعار الأسماك:
سمك دنيس: 280-350 جنيها للكيلو
سمك بوري: 160-220 جنيها للكيلو
سمك وقار: 200-260 جنيها للكيلو
سمك بلطي بحري: 120-160 جنيها للكيلو
سمك ماكريل: 140-180 جنيها للكيلو
جمبري متوسط: 280-350 جنيها للكيلو
جمبري كبير: 400-500 جنيها للكيلو
كابوريا: 180-240 جنيها للكيلو
أسعار الأسماك المزارع:
سمك بلطي مزارع: 70-90 جنيها للكيلو
سمك بوري مزارع ع: 120-150 جنيها للكيلو
سمك قراميط: 90-120 جنيها للكيلو
سمك مبروك:80-110 جنيها للكيلو
أسعار الأسماك المجمدة:
فيليه بانجاسيوس: 120-150 جنيها للكيلو
فيليه سلمون: 300-380 جنيها للكيلو
سمك ماكريل مجمد: 100-130 جنيها للكيلو
سمك بلطي مجمد: 60-80 جنيها للكيلو
وقالت شعبة الأسماك بالغرفة التجرية، إن هناك وفرة في المعروض من الأسماك بالأسواق، خاصة مع زيادة الإنتاج في المزارع السمكية التي تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، ما ساهم في استقرار الأسعار نسبي.
تأثير الأسعار على السوق
أدت الزيادات في أسعار السلع الغذائية والحلويات إلى تغير في أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، حيث لاحظ تجار التجزئة انخفاض في حجم المشتريات مقارنة بالأعوام السابقة.
كما سجلت المبادرات الحكومية لتوزيع كحك العيد واللحوم على الأسر محدودة الدخل إقبالا كبير هذا العام.
وقدر خبراء اقتصاديون نسبة التراجع في الإنفاق على مستلزمات العيد بحوالي 15-20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل ملحوظ على القوة الشرائية للمواطنين، لكن الإجراءات الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ساهمت في تخفيف حدة التأثير.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار أسعار اللحوم والأسماك بعد عيد الفطر، مع احتمالية انخفاض طفيف نتيجة تراجع الطلب.