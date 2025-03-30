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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة القطري يهنئ أبو ريدة بحلول عيد الفطر المبارك

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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أرسل حمد بن خليفة آل ثاني وزير الشباب والرياضة القطري وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا لتهنئة هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ حمد بن خليفة في رسالته لأبو ريدة: "يسرني أن أتقدم إليكم وإلى جميع أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة كرة القدم المصرية، بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى ذويكم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير."

حمد بن خليفة وزير الرياضة القطري ابو ريدة عيد الفطر المبارك فيفا