أفضل أماكن خروجات العيد وأسعارها

في الأعياء والمناسبات الرسمية يفضل الكثير من الناس الخروج و الفسح في الكثير من الأماكن، ويبحث الناس في كل عيد عن أماكن مناسبة لخروجة العيد وأيضاً بأسعار مناسبة، ولا يوجد أفضل من قضائه بصحبة الأهل والأصدقاء، وإليكم أفضل الأماكن لخروجات العيد وأسعارها:

ديستريكت 5 مول

مواعيد العمل

يوميًا من الساعة 9 صباحًا – 12 منتصف الليل.

مول 5a التجمع الخامس

مواعيد العمل

يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى 2 بعد منتصف الليل.

فجنون:

تذكرة الدخول ثمنها 200 جنيه، شاملة كل الألعاب.

مواعيد عمل فجنون في العيد

من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.



القرية الفرعونية

تقدم القرية الفرعونية باقات متنوعة للزوار المصريين بأسعار متنوعة حسب برنامج الجولة الذي يرغب فيها:

باقة زيارة القرية الفرعونية التي تشمل جولة في القرية وزيارة مقبرة توت عنخ آمون وخمسة متاحف بسعر 220 جنيها للفرد.

إضافة رحلة باليخت للباقة الأولى مع الاحتفاظ بمميزاتها بسعر 300 جنيه.

باقة شاملة تتضمن جولة القرية والمقبرة والمتاحف ورحلة باليخت بالإضافة إلى وجبة غداء في مطعم توت بسعر 480 جنيها.

للأطفال من عمر 3 إلى 5 سنوات، يتوفر باكدج يشمل لعبتين في الملاهي ونشاط فني بمركز الفنون بسعر 75 جنيها فقط.

الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات يحظون بخصم 20%.

مواعيدها يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 6 مساءً، وتقع في 3 شارع البحر الأعظم بالجيزة.



أفريكانو بارك

تنظم إدارة المكان رحلات لزيارة الحديقة والتنزه في الإسكندرية، وبلغ سعر الرحلة 300 جنيه للفرد.

يبلغ سعر دخول السيارة 1200 جنيه.

يبلغ سعر دخول الأتوبيس 1400 جنيه.

يبلغ سعر التذكرة للمجموعات التي تبدأ من 28 شخصا 55 جنيها للفرد.

دخول الأطفال أقل من 4 سنوات مجاني.

مواعيد عمل أفريكانو بارك

من 9 صباحًا حتى 5 مساءً.



كيدزانيا

تبدأ الأسعار من 435 جنيها للأطفال أقل من 4 سنوات، و 510 جنيهات من 4 حتى 14 سنة، و 120 جنيها للمرافقين البالغين.

مواعيد عمل كيدزنيا في العيد

من 12 ظهرًا حتى 9 مساءً.



بيلي بيز

الأسعار

100 جنيه للأطفال و500 جنيه للبالغين لفرع مول العرب، أما فرع التجمع فتبلغ سعر التذكرة فيه للطفل 500 جنيه، وللمرافق 100 جنيه فقط.

مواعيد عمل بيلي بيز في العيد

من 10 صباحًا وحتى 11 مساءً.



أدرينالين بارك

الأسعار:

وفقاً لآخر تحديث تم للأسعار:

يبلغ سعر التذكرة 650 جنيها مصريا لعرض 500 طلقة ملونة.

يبلغ سعر التذكرة 170 جنيها مصريا لعرض 100 طلقة ملونة.

مواعيد عمل ادرنالين بارك في العيد

من 1 ظهراً حتى 11:30 مساءً.



سكي مصر

الأسعار

تختلف أسعار تذاكر سكي مصر تبعًا لنوعها والألعاب التي ترغب بالمشاركة فيها؛ على سبيل المثال:

سعر تذكرة سكي مصر 2025: 650 جنيه

سعر تذكرة لعبة سنو جو: 300 جنيه

تذكرة لعبة بولار إكسبريس: 330 جنيه

لعبة التزلج في القطب الشمالي: 480 جنيه

مواعيد العمل

من 10 صباحاً حتى 11 مساءً.



الريف العربي

الأسعار

يبلغ سعر التذكرة 250 جنيه للفرد، و 150 جنيه للطفل من 4 الى 10 سنوات.

في حال الحجز من خلال التطبيق يصبح سعر التذكرة 230 جنيه للفرد و160 جنيه للأطفال.

التذكرة تشمل وجبتي الإفطار والغداء، حمامات سباحة وألعاب أكوا بارك للكبار والأطفال، بالإضافة إلى حفلات وفقرات الريف العربي الترفيهية.

المواعيد

من 9 صباحًا حتى 7 مساءً.



حديقة الأزهر

الأسعار

يبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيها للكبار و 30 جنيها للأطفال خلال أيام الأسبوع.

يبلغ سعر تذكرة الدخول 45 جنيها للكبار و 30 جنيه للأطفال يوم الجمعة.

المواعيد

من 9 صباحاً حتى 11 مساءً.



*لعبة تسلق الحبال:

الأسعار

التزحلق بالحبال (Zip Line): ثمنها 75 جينها

تسلق الصخور: ثمنها 50 جنيها

الاحبال المنخفضة (Low Ropes): ثمنها 40 جنيها

شبكة التسلق: ثمنها 30 جنيها

مواعيد العمل

يوميًا من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 7 مساءً

*فاميلي بارك:

الأسعار

يبلغ سعر تذاكر الدخول 60 جنيهًا أيام الأسبوع، و70 جنيها في العطلات.

تشمل هذه التذكرة حديقة الحيوان، والسفاري، والمتحف المفتوح.

المواعيد

من 9 صباحاً حتى 10 مساءً.