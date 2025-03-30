وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك

هنئ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها وشركاتها التابعة بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات.

وأضاف وزير الكهرباء، وبهذه المناسبة يطيب لى الإشادة بجهود العاملين، وتفانيهم فى أداء مهامهم، وواجباتهم، وهو ما تجلى فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجودة التغذية الكهربائية، والكفاءة فى التشغيل، وكذلك الجهود لتعظيم الموارد، ونتائج الأعمال، ومعدلات الأداء، وحسن إدارة الأصول المملوكة، فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.