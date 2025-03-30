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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يتفوق على جيرونا برباعية في الدوري الإسباني

فوز برشلونه
فوز برشلونه
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حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت اليوم ضمن الجولة 29 من الدوري الإسباني.

في الشوط الأول، سجل لاديسلاف كرييتشي هدفًا عكسيًا في مرماه في الدقيقة 43، ليمنح برشلونة التقدم 1-0. في الشوط الثاني، سيطر برشلونة على مجريات المباراة وسجل أربعة أهداف. 

في الدقيقة 53، أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني بعد تمريرة من فيرمين لوبيز، ثم سجل هدفًا آخر في الدقيقة 61 بعد تمريرة من فرينكي دي يونج. في الدقيقة 77، أحرز فيران توريس الهدف الثالث بعد تمريرة من جيرارد مارتين، واختتم فيران توريس أهداف المباراة في الدقيقة 86 ليمنح برشلونة الفوز 4-1.

بذلك، يواصل برشلونة تعزيز مكانته في صدارة الدوري الإسباني بعد هذه النتيجة الكبيرة.

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