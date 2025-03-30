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الأحد 30 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتابع الأسواق للاطمئنان على توافر السلع الغذائية بمدن طوخ وبنها

جولة محافظ القليوبية
جولة محافظ القليوبية
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أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية الأسواق وتوافر السلع الغذائية الأساسية بمدن طوخ وبنها.

استهل محافظ القليوبية، الجولة بتفقد مول العابد والإطمئنان على توافر السلع الغذائية وجميع مستلزمات الأسرة وضخ كميات تستوعب إقبال المواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة تموين القليوبية بتكثيف الحملات الرقابية التموينية على الأسواق، لمنع التلاعب بالأسعار ومواجهة جشع التجار، فضلاً عن مراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية، خاصة الخبز والأسماك الطازجة و المملحة للتأكُد من سلامة المنتج و المعروض و مطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.

ثم تفقد شركة مطاحن وسط وجنوب الدلتا والتي تُعد فرع من 10 فروع على مستوى القليوبية تقوم بتوريد الدقيق المُدعم للأفران، كما اطمأن على المخزون والاحتياطي خلال أجازة عيد الفطر المُبارك، كما تفقد مخازن الجملة التي يتم من خلالها توزيع التموين على المحال التُجارية لتقوم يصرفها للمواطنين عبر البطاقة التموينية.

وفي هذا الصدد شددَّ محافظ القليوبية على مواصلة الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التُجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لمُختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع بقصد رفع أسعارها
جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والمهندس وائل جمعة رئيس مدينة طوخ واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها والاستاذ حلمي الزهيري وكيل وزارة التموين. 

جولة المحافظ

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