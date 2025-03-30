التفاصيل الكاملة لمقتل ربة منزل علي يد زوجها في البحيرة

باشرت النيابة العامة بمركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، برئاسة عمر أبوجازيه وكيل النائب العام، تحت إشراف، المستشار محمد الشريف رئيس النيابة، وسكرتارية محمد الشرقاوى ومحمدعبدالستار، التحقيقات مع المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثامنها في " بيارة صرف زراعي بطريق "الطود/معنيا" وعقب ذلك قيامه بتحرير محضر داخل قسم الشرطة بتغيبها عن المنزل.

بداية الواقعة حينما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بقيام "احمد شعبان كمال عبدالعزيز المطراوي" 32 عامًا، عاطل ومقيم بعزبة السلام غرب ايتاي البارود بتحرير محضر بتغيب زوجته عن المنزل ولا يعلم عنها شيئا.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث من مباحث ايتاي البارود برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث والرائد أحمد المسيري رئيس المباحث والنقيب عمرو شلش والنقيب اسلام مجيب والنقيب نور رحال والنقيب خالد خضر معاوني المباحث.

وعقب إجراء التحريات اللازمة وبمناقشة، نجل المجنى عليها قرر بقيام والده بالتعدى على والدته بالضرب، وبتضييق الخناق على الزوج قرر ارتكابه الواقعة نظرا لوجود خلافات زوجية بينهما.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة أنه قام بالتعدى عليها بالضرب ليلية القدر، ثم قام بحملها والقائها داخل بئر مياه خاص بالصرف الزراعى بطريق الطود، معنيا دائرة المركز، ثم قام بتحرير المحضر من أجل اغفاء جريمته.

شهدت إحدى القرى التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث أنهى زوج شاب حياة زوجتة فجر اليوم وقام بالتعدى بالضرب عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم قام بإلقاء الجثة فى بئر خاص بمياة الصرف الزراعى بطريق الطود معنيا بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة، وتم استخراج الجثة ، بمساعدة الإنقاذ النهرى والاهالي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وقرر عمر أبوجازيه وكيل النائب العام، تحت إشراف، المستشار محمد الشريف رئيس النيابة، بسكرتارية محمد الشرقاوى لمكان والواقعة، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.