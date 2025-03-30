صاروخ "سبكتروم" الألماني يخوض أول اختبار ناجح رغم سقوطه في البحر

أجرت شركة "إيزار إيروسبيس" الناشئة، التي تتخذ من جنوب ألمانيا مقرًا لها، أول تجربة إطلاق لصاروخها "سبكتروم"، حيث استغرقت الرحلة نحو 30 ثانية فقط قبل أن يسقط في البحر.

ورغم النتيجة، وصف دانيال ميتسلر، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، المهمة بأنها "نجاح كبير"، مؤكدًا أن التجربة وفرت بيانات مهمة تُستخدم لتحسين الصواريخ القادمة، وكشف عن استعداد الشركة لإطلاق صاروخين إضافيين قريبًا.

انطلق الصاروخ من ميناء أندويا الفضائي النرويجي يوم الأحد عند الساعة 3:12 ظهرًا، بعد عدة تأجيلات بسبب الأحوال الجوية، وتم بث الرحلة مباشرة عبر الإنترنت. وأوضح ميتسلر أن الاختبار حقق جميع الأهداف المتوقعة، مضيفًا: "نجحنا في الإقلاع، وحلق الصاروخ لمدة 30 ثانية، كما تمكنا من اختبار نظام إلغاء الرحلة".

وأكدت الشركة أن الهدف الأساسي من الإطلاق التجريبي كان جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والخبرات، وأن إجراءات السلامة الصارمة ضمنت عدم وقوع أي أضرار. كما أشارت متحدثة باسم الشركة إلى أن إيصال الصاروخ إلى المدار لم يكن متوقعًا في هذه المرحلة، مشددة على أن "أي صاروخ تجريبي معرض للانفجار، والوصول إلى 30 ثانية من الطيران يعتبر إنجازًا كبيرًا".

وفي تعليقها على التجربة، وصفت ماري-كريستينه فون هان، المديرة التنفيذية للرابطة الاتحادية لصناعة الطيران والفضاء الألمانية، الاختبار بأنه "خطوة بارزة في قطاع الفضاء الألماني"، مشيرة إلى أن البيانات التي تم جمعها ستساعد في تطوير التكنولوجيا الفضائية مستقبلاً.