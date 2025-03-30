البابا فرنسيس يدعو إلى اعتبار الصوم “فترة شفاء”

دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي يتعافى حاليًا من التهاب حاد في الرئتين، اليوم، إلى اعتبار فترة الصوم “فترة شفاء”.

وفي رسالة نشرها اليوم، موقع الفاتيكان رفع البابا صلواته من أجل المناطق التي تشهد نزاعات، مثل الأراضي الفلسطينية، لبنان، أوكرانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى بورما التي تعاني من تداعيات زلزال قوي.

وفي رسالته، قال البابا فرنسيس: “أصدقائي الأعزّاء، دعونا نعيش هذا الصيام كفترة شفاء”، مؤكدًا أنه يعيشه هو أيضًا “على هذا النحو في روحي وجسدي”.

وأشار إلى أن “الضعف والمرض هما من التجارب التي نتشاركها جميعًا”.

وتأتي هذه الدعوة من البابا في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات الإنسانية، مؤكدًا على أهمية التضامن الروحي والجسدي في مواجهة هذه التحديات.