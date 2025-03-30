ضغوط دولية للإفراج عن المعتقلين تعسفيًّا في ليبيا والدبيبة يدعو لاحترام القضاء

تصاعدت المطالب الدولية للإفراج عن المحتجزين تعسفيًا في ليبيا، حيث دعت بعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الانتهاكات.

وفي هذا السياق، شدد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة احترام المسار القضائي، مؤكدًا أن «العدل هو أساس الحكم، ولا يمكن المساومة على الكرامة الإنسانية». جاءت تصريحاته خلال حضوره إعلان دار الإفتاء التابعة لحكومته موعد عيد الفطر في طرابلس.

ودعا الدبيبة إلى تجاوز الخلافات الماضية والتركيز على بناء المستقبل، محذرًا من خطابات التحريض والكراهية، ومؤكدًا أهمية وحدة الصف الوطني. كما أشار إلى تحسن الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وتوافر السيولة النقدية، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا يجب دعمه.

في المقابل، أعربت البعثة الأممية عن قلقها إزاء حالات الاختفاء القسري، مطالبة بتحقيق شفاف في قضية محمد القماطي، بينما شددت بعثة الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان إطلاق سراحه فورًا، مؤكدة أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية جوهرية لأي دولة.

على صعيد آخر، شارك الدبيبة في مأدبة إفطار بطرابلس، بحضور 1000 عامل من شركة الخدمات العامة، حيث أشاد بجهودهم في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز الخدمات العامة، خصوصًا خلال شهر رمضان.

وفيما يتعلق بعيد الفطر، أعلنت دار الإفتاء التابعة لحكومة الدبيبة، وكذلك اللجنة العليا للإفتاء بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، أن الاثنين هو أول أيام العيد، مع إعلان عطلة رسمية تمتد حتى الخميس.