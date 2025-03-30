عروض ثرية ومتنوعة للأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور

تواصل وزارة الثقافة المصرية أنشطتها الإبداعية حيث تشهد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حراكًا فنيًا مكثفًا عقب إنتهاء اجازة عيد الفطر حيث تستمر فعاليات الموسم الفني ٢٠٢٤-٢٠٢٥ خلال شهر إبريل على مختلف مسارحها فى القاهرة والإسكندرية ودمنهور إلى جانب احتفالية إبداعية وأنشطة تفاعلية بمناسبة يوم اليتيم تقام فى الثانية من بعد ظهر الجمعة الأولى من الشهر.

ويتم تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية على المسرح الكبير فتتوالى سلسلة عروض المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا للنجم على الحجار تكريماً للموسيقار فريد الأطرش، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وباقة من أعمال الموسيقار محمد فوزى وبالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية وبمناسبة اليوم الوطنى لليونان وإعلان عام ٢٠٢٥ عامًا لتكريم المؤلف الموسيقى اليونانى الأسطورى ميكيس ثيودوراكيس تقدم أوركسترا الإذاعة اليونانية السيمفونى (ERT) عمله الأيقونى زوربا اليونانى

بقيادة ميشال إكونومو ومشاركة الميتزوسوبرانو نيفيلى كوتسيلى وكورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا ،

كما تقدم فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة مقتطفات من أوبرا الناى السحرى وأوبرا عايده بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومن إخراج هشام الطلى ويقيم أوركسترا القاهرة السيمفونى ثلاث حفلات الأول بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو يارا سالم بعنوان تحية إلى موريس رافيل بمناسبة الذكرى الـ١٥٠ لميلاده والثانى إحتفالاً بعيد الربيع قيادة المايسترو الإيطالى جيوفانى بومبيو ومشاركة كل من السوبرانو منى رفلة ، الباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب مايا جيفينريا ويأتى ضمن سلسلة حفلات الموسيقى الغنائية والثالث من سلسلة روائع القرن العشرين بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو فيكتوريا كابرالوفا ويقام حفلاً لروائع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى إحتفالية الأوبرا بعيد الربيع بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى كما يقام حفل لصالح صندوق نقابة العاملين بالأوبرا، كذلك يلتقى الموسيقار عمر خيرت بجمهوره ليلتين متتاليتين، وتقدم نخبة من الألحان الخالدة لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي كما يقدم الواعدون بمركز تنمية المواهب حفلاً لفصل البالية .

ويستقبل المسرح الصغير حفلات منوعة لأوركسترا بلونايل " سامى إبراهيم، إحتفالية الأوبرا بعيد الأم، عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته، ريسيتال بيانو غادة شاكر وثنائى بيانو ياسر مختار وأمنية عز الدين، كما تتواصل فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بليلة ثقافية لسلسلة أرواح فى المدينة للكاتب الصحفى محمود التميمى ضمن مشروع القاهرة عنوانى ويتم تخصيصها للخال عبد الرحمن الابنودى و تقام ثلاث فعاليات ثقافية بعنوان محفوظ فى القلب بالمسرح آلصغير وسيد درويش وأوبرا دمنهور- صالون ثقافى قضايا موسيقية ٢ - وتختتم بلقاء لنادى السينما .

ويستضيف المسرح المكشوف حفلات أنامل شرقية لعازفة الهارب منال محى الدين ، فرقة الحرملك مروة عبد المنعم بجانب أمسية غنائية ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى اليمنى .

ويحتضن مسرح الجمهورية عدة عروض مميزة هى كورال أم النور ،عرض البصاصين لفرقة الرقص المسرحى الحديث إلى جانب براعم مركز تنمية المواهب بالإضافة إلى ليلة روحانية لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات .

وعلي مسرح معهد الموسيقى العربية تقام حفلات لكل من فرقة الإنشاد الدينى إعداد وتحفيظ الفنان حسام صقر، فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى ، فرقة إيجيبادور محمد أبو زيد كما تتواصل سلسلة كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشى ووهابيات بقيادة المايسترو حازم القصبجى إلى جانب إحتفالية مركز تنمية المواهب بعيد تحرير سيناء .

ويستمتع جمهور مدينة الثغر بمجموعة من السهرات الثقافية والفنية المتنوعة التى تقام على مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " منها فرقة المايسترو إيمان جنيدى ، أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية ،حفل مركز تنمية المواهب ، فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى كما يستضيف حفل إفتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير .



ويقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلات لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى ،فرقة المايسترو إيمان جنيدى ومركز تنمية المواهب .

وتستضيف قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية معارض الفنانين أميمة السيسى - الدكتور محمد زينهم و كمال كاسب كما يقام بقاعة زياد بكير معارض الدكتور على نور الدين، إيمان الغزالى، الأسبوع الثقافى اليمنى والدكتور صفوت شاكر .