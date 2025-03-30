محافظ القليوبية يتفقد مستشفى ناصر وقليوب لمتابعة استعدادات العيد

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية المستشفيات بحي غرب شبرا الخيمة وقليوب.

استهل الجولة بتفقد مستشفى ناصر التخصصي والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال أي حادث في أي وقت وتواجد النوبتجيات خلال إجازة العيد وتكليف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بمتابعة كافة المستشفيات على مستوى المحافظة من خلال غرف العمليات المُشكله وإعداد تقرير شامل لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة.

وفي ذات السياق توجه "عطية" لمستشفى قليوب التخصصي والاطمئنان على حالات الرعاية المركزة وعدد الأسرة المُتاحة في حالة حدوث أي طارئ، كما تفقد سيادته قسم حضانات الأطفال.

وأطمأن على تواجد الأطقم الطبية مقدماً لهم التهنئة بحلول عيد الفطر المُبارك موجهاً لهم الشكر على تواجدهم أثناء إجازات العيد.

كما وجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان إنتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية.

جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والاستاذ خالد العرفي رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب والدكتور اسامة الشلقانى وكيل وزارة الصحة ومديري مستشفيات ناصر العام وقليوب التخصصي.

جولة محافظ القليوبية

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