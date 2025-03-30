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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعثة الزمالك تصل جنوب إفريقيا لخوض مباراة ربع نهائي الكونفدرالية

بعثة الزمالك
بعثة الزمالك
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وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر فندق الإقامة بمدينة كيب تاون استعداداً لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستغرقت الرحلة نحو 12 ساعة تقريباً تخللها الهبوط ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ويترأس البعثة محمد طارق عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريباً خفيفاً مساء اليوم في فندق الإقامة استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش  بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك و ستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بعثة الزمالك الزمالك جنوب أفريقيا