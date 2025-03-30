ارتفاعات متفاوتة بأسعار كحك العيد واللحوم والأسماك قبل عيد الفطر

تشهد الأسواق حركة شراء نشطة وسط تباين في أسعار السلع بالتزامن مع عيد الفطر، حيث سجلت أسعار كحك وبسكويت العيد ارتفاعات متفاوتة، في حين شهدت أسعار اللحوم والأسماك استقرارا نسبيا مع بعض الزيادات المحدودة مقارنة بالعام الماضي.

أسعار كحك وبسكويت العيد 2025

تعد الكحك والبسكويت من أهم مستلزمات العيد في المجتمع المصري، وقد رصدت غرفة القاهرة زيادات في أسعار كحك وبسكويت العيد لعام 2025 بنسب تتراوح بين 15% و 25% مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام كالدقيق والسكر والزبدة.

و تم رصد لأسعار الكحك والبسكويت في المحلات والمخابز الكبرى بالقاهرة والجيزة النتائج التالية

أسعار الكحك في المحلات الكبرى

كحك سادة: 180-220 جنيها للكيلو

كحك بالملبن: 240-280 جنيها للكيلو

كحك بالعجوة: 260-300 جنيها للكيلو

كحك باللوز: 300-380 جنيها للكيلو

كحك بالبندق: 320-420 جنيها للكيلو

كحك بالفستق: 380-480 جنيها للكيلو.

أسعار البسكويت في المحلات الكبرى:

بسكويت سادة: 160-200 جنيه للكيلو

بسكويت بالفانيليا: 180-220 جنيها للكيلو

بسكويت بالشوكولاتة: 200-260 جنيها للكيلو

بتي فور: 240-300 جنيه للكيلو

غريبة: 200-250 جنيها للكيلو

أسعار الكحك والبسكويت في المخابز الشعبية

كحك سادة: 140-180 جنيهًا للكيلو

كحك بالعجوة: 180-220 جنيهًا للكيلو

بسكويت العيد: 120-160 جنيهًا للكيلو

غريبة: 150-190 جنيهًا للكيلو

وقال محمد فوزي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة القاهرة التجارية، إن "معدلات الإقبال على شراء كحك وبسكويت العيد انخفضت بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع كثير من الأسر المصرية للاتجاه نحو تصنيع الكحك والبسكويت في المنزل.

أسعار اللحوم قبل عيد الفطر 2025

رغم التوقعات بارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الفطر المبارك، إلا أن وزارة الزراعة والثروة الحيوانية أعلنت عن طرح كميات إضافية من اللحوم المجمدة المستوردة بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تنظيم معارض "أهلاً رمضان" في مختلف المحافظات لضبط الأسعار.

أسعار اللحوم الحمراء

لحم البتلو كندوز: 320-380 جنيها للكيلو

لحم الضأن البلدي: 350-420 جنيها للكيلو

لحم الجمل: 260-320 جنيها للكيلو

لحم البقري المستورد: 240-280 جنيها للكيلو

لحم الضأن المستورد: 280-340 جنيها للكيلو

اللحوم المجمدة برازيلي: 180-220 جنيها للكيلو

أسعار لحوم الدواجن:

فراخ بيضاء طازجة: 95-115 جنيها للكيلو

فرخ بلدي: 140-160 جنيها للكيلو

صدور فراخ: 160-180 جنيها للكيلو

فخذ فراخ: 120-140 جنيها للكيلو

فرخ مجمد مستورد: 80-100 جنيها للكيلو

وأوضحت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، أن هناك استقرار نسبي في أسعار اللحوم مقارنة بشهر رمضان، مع توقعات بانخفاض طفيف بعد العيد بنسبة تتراوح بين 5% و10% بسبب انخفاض الطلب.

أسعار الأسماك قبل عيد الفطر 2025

شهدت أسواق الأسماك استقرار في الأسعار خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مع توقعات بارتفاع طفيف قبل العيد مباشرة بسبب زيادة الطلب، وفيما يلي متوسط أسعار الأسماك في الأسواق.

أسعار الأسماك:

سمك دنيس: 280-350 جنيها للكيلو

سمك بوري: 160-220 جنيها للكيلو

سمك وقار: 200-260 جنيها للكيلو

سمك بلطي بحري: 120-160 جنيها للكيلو

سمك ماكريل: 140-180 جنيها للكيلو

جمبري متوسط: 280-350 جنيها للكيلو

جمبري كبير: 400-500 جنيها للكيلو

كابوريا: 180-240 جنيها للكيلو

أسعار الأسماك المزارع:

سمك بلطي مزارع: 70-90 جنيها للكيلو

سمك بوري مزارع ع: 120-150 جنيها للكيلو

سمك قراميط: 90-120 جنيها للكيلو

سمك مبروك:80-110 جنيها للكيلو

أسعار الأسماك المجمدة:

فيليه بانجاسيوس: 120-150 جنيها للكيلو

فيليه سلمون: 300-380 جنيها للكيلو

سمك ماكريل مجمد: 100-130 جنيها للكيلو

سمك بلطي مجمد: 60-80 جنيها للكيلو

وقالت شعبة الأسماك بالغرفة التجرية، إن هناك وفرة في المعروض من الأسماك بالأسواق، خاصة مع زيادة الإنتاج في المزارع السمكية التي تغطي نحو 80% من احتياجات السوق المحلي، ما ساهم في استقرار الأسعار نسبي.

تأثير الأسعار على السوق

أدت الزيادات في أسعار السلع الغذائية والحلويات إلى تغير في أنماط الاستهلاك لدى المواطنين، حيث لاحظ تجار التجزئة انخفاض في حجم المشتريات مقارنة بالأعوام السابقة.

كما سجلت المبادرات الحكومية لتوزيع كحك العيد واللحوم على الأسر محدودة الدخل إقبالا كبير هذا العام.

وقدر خبراء اقتصاديون نسبة التراجع في الإنفاق على مستلزمات العيد بحوالي 15-20% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل ملحوظ على القوة الشرائية للمواطنين، لكن الإجراءات الحكومية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ساهمت في تخفيف حدة التأثير.

ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار استقرار أسعار اللحوم والأسماك بعد عيد الفطر، مع احتمالية انخفاض طفيف نتيجة تراجع الطلب.