محافظ القليوبية يتابع جاهزية ساحات صلاة العيد

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لمتابعة جاهزية ساحات صلاة العيد بحي غرب شبرا الخيمة ومُدن قليوب وطوخ وبنها.

واطمأن محافظ القليوبية على جاهزية ساحات الصلاة لاستقبال عيد الفطر المُبارك والتأكُد من الحاهزية الكاملة لاستقبال جموع أبناء وأهالي المحافظة.

بدأ "المحافظ" جولته بتفقد ساحة الصلاة أمام كلية زراعة عين شمس بحي غرب شبرا الخيمة وتفقد ساحة مسجد التقوى بشارع 15 مايو، مؤكداً على الأئمة بضرورة التنسيق مع رئاسة الحي والتعاون فيما بينهم لتوفير كامل الراحة للمصلين أثناء تأديتهم لصلاة العيد، مُشدداً على استمرار متابعة النظافة في محيط ساحات الصلاه ورفع أي إشغالات تُعيق حركة السير.

ثم تفقد "المحافظ" الساحة الشعبية بقليوب والتي تسع ٤ آلاف مصلٍ، موجهاً بضرورة التنسيق الجيد وتواجد لمرفق الإسعاف تحسباً لأي ظرف مع الإهتمام بالنظافة ورفع الإشغالات لدخول المصلين وخروجهم في سهولة ويسر.

واستكمل محافظ القليوبية جولته بالتوجه لمدينة طوخ وتفقد ساحة مصرف الحصة ومن بعدها ساحة مركز شباب طوخ والتي تُعد من أكبر الساحات وتسع حوالي 8 آلاف مصلٍ.

جولة المحافظ

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