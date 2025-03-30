تحرير 136 محضرًا في حملات تموينية مكثفة بالمنيا

نفذت مديرية التموين بالمنيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملات موسعة أسفرت عن تحرير 86 محضرًا في مجال المخابز البلدية، شملت مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وغياب الميزان السليم، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وغياب سجل الزيارات، ومخالفة تعليمات التشغيل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 50 محضرًا تنوعت بين بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وبيع سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، والذبح خارج المجازر الحكومية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير محاضر لخلط سلع حرة بسلع مدعمة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحيازة كميات من السولار.

وأكد المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، على استمرار تكثيف التواجد الميداني والمرور على المخابز البلدية والأسواق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال غرفة العمليات التي تم إنشاؤها بالمديرية والإدارات الفرعية، والتي يتابعها بشكل فوري لحل شكاوى المواطنين بصورة عاجلة، وضمان توافر احتياجاتهم من الخبز والسلع بأفضل جودة وبسهولة ويسر.

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