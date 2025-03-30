أستون فيلا يتفوق على بريستون نورث إند بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي

تمكن فريق أستون فيلا من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على بريستون نورث إند 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم في ربع نهائي البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من الفريقين، حيث انتهت أول 45 دقيقة بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني، سيطر أستون فيلا على مجريات المباراة وسجل ثلاثة أهداف متتالية.

في الدقيقة 58، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل، وأضاف هدفًا آخر في الدقيقة 63 بعد تمريرة من لوكاس دين. ثم في الدقيقة 71، سجل جاكوب رمزي الهدف الثالث لفيلا بعد تمريرة رائعة أخرى من لوكاس دين.

وبهذا الفوز، يلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس في نصف نهائي البطولة، حيث يتطلع الفريقان للتقدم نحو النهائي.