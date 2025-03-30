ads
الأحد 30 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستون فيلا يتفوق على بريستون نورث إند بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي

فوز استون فيلا
فوز استون فيلا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن فريق أستون فيلا من التأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على بريستون نورث إند 3-0 في المباراة التي أقيمت اليوم في ربع نهائي البطولة.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا من الفريقين، حيث انتهت أول 45 دقيقة بدون أهداف. ومع بداية الشوط الثاني، سيطر أستون فيلا على مجريات المباراة وسجل ثلاثة أهداف متتالية.

 في الدقيقة 58، افتتح ماركوس راشفورد التسجيل، وأضاف هدفًا آخر في الدقيقة 63 بعد تمريرة من لوكاس دين. ثم في الدقيقة 71، سجل جاكوب رمزي الهدف الثالث لفيلا بعد تمريرة رائعة أخرى من لوكاس دين.

وبهذا الفوز، يلتقي أستون فيلا مع كريستال بالاس في نصف نهائي البطولة، حيث يتطلع الفريقان للتقدم نحو النهائي.

أستون فيلا الاتحاد الإنجليزي بريستون نورث إند ثلاثة أهداف ربع نهائي البطولة فريق أستون فيلا كأس الاتحاد الإنجليزي كريستال بالاس ماركوس راشفورد نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي