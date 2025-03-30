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الأحد 30 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل الطب الوقائى بالدقهلية يتابع جاهزية منشآت الرعاية الأولية لاستقبال عيد الفطر

جانب من الجولات التفقدية
جانب من الجولات التفقدية
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وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فريقاً موسعاً من الطب الوقائى تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المدرية للطب الوقائى بتفقد منشآت الرعاية الأولية والتأكد من جاهزيتها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.


شمل المرور الفترات الصباحية والمسائية بإدارات محلة دمنة، دكرنس ومنية النصر حيث تفقد  مراكز طب الأسرة بمحلة دمنة، دموة، اشمون الرمان، الدراكسة، و ميت طاهر، وذلك للوقوف على صلاحية الأجهزة، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية.


كما أكد وكيل المديرية، على انتظام سير العمل في المبادرات الرئاسية، وخدمات تنظيم الأسرة خلال فترة العيد ، مشددًا على رفع معدلات الانضباط والالتزام بالزي الرسمي و ضرورة تقديم الخدمة بسهولة.


واختتم الطنبولي جولته بالتأكيد على الفرق الطبية بضرورة حسن استقبال المواطنين، مشيدًا بجهود الفرق الطبية في تقديم الخدمات الصحية بالمحافظة. 
 

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