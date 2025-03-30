استقبال المصلين و المترددين في 190 مركز شباب وناديا بالمنيا خلال العيد

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تستعد الوزارة لاستقبال المصلين و المترددين خلال عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تم تخصيص 190 مركز شباب وناديا بمحافظة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

وتم تجهيز 61 مركز شباب ونادٍ لاستقبال المصلين وفق الضوابط المعتمدة، فيما تفتح 190 مركز شباب أبوابها مجاناً من صلاة العيد وحتى ثالث أيام العيد، تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة.

وتتضمن الاستعدادات تنظيم دخول المصلين بمشاركة فرق المتطوعين من مشروع "شباب يدير شباب - YLY" وأندية التطوع، مع توفير أجواء احتفالية للأطفال، ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب".

وتشمل الفعاليات أيضاً أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، مع إتاحة الملاعب، حمامات السباحة، وصالات الألعاب، في إطار دور مراكز الشباب كمراكز خدمية مجتمعية توفر بيئة ترفيهية لجميع المواطنين.