عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًّا في الأرينا كويت 8 مايو المقبل

يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح الآرينا كويت يوم 8 من شهر مايو المقبل.

ومن المقرر طرح التذاكر يوم الأحد المقبل على الموقع الرسمي للأرينا كويت.

ويقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

ويحيي الهضبة حفلين في عيد الفطر المبارك الأول يوم الجمعة المقبل، في البحرين على مسرح الدانة، والثاني يوم السبت 5 من شهر أبريل في أبو ظبي بصحبة آدم بورت.

يُذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية "الطعامة" عبر قناته على موقع "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وفور طرحها تصدرت الأغنية تريند "يوتيوب" ومنصة "إكس".