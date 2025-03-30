تعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٥ ويدخل عليها عيد الفطر المبارك، وصلاة العيد من اهم طقوس واحتفالات العيد في بلاد المسلمين وشعائر دينية مهمة، وتقدم “البوابة نيوز” مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات مصر.

-مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المدن والمحافظات:

القاهرة: 6:13 صباحًا

الجيزة: 6:12 صباحًا

الإسكندرية: 6:16 صباحًا

بورسعيد: 6:07 صباحًا

السويس: 6:07 صباحًا

الإسماعيلية: 6:07 صباحًا

الزقازيق: 6:10 صباحًا

المنصورة: 6:11 صباحًا

دمنهور: 6:14 صباحًا

شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

بنها: 6:12 صباحًا

طنطا: 6:12 صباحًا

العريش: 6:01 صباحًا

الطور: 6:03 صباحًا

طابا: 5:57 صباحًا

سانت كاترين: 6:01 صباحًا

شبين الكوم: 6:13 صباحًا

كفر الشيخ: 6:13 صباحًا

الفيوم: 6:14 صباحًا

بني سويف: 6:13 صباحًا

المنيا: 6:14 صباحًا

أسيوط: 6:13 صباحًا

سوهاج: 6:11 صباحًا

قنا: 6:07 صباحًا

أسوان: 6:07 صباحًا

أبوسمبل: 6:13 صباحًا

مرسى مطروح: 6:27 صباحًا

الغردقة: 6:03 صباحًا

الخارجة: 6:17 صباحًا

دمياط: 6:09 صباحًا

السلوم: 6:35 صباحًا

نويبع: 5:59 صباحًا

حلايب: 5:53 صباحًا

شلاتين: 5:57 صباحًا